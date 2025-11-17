Protecció Civil recomienda tener un kit de medicinas, linterna, dinero y una radio ante emergencias

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, con responsables de Protecció Civil y el kit de emergencias que se recomienda a la ciudadanía - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha presentado este lunes una campaña con la que recomienda a la ciudadanía adquirir un kit de emergencias que contenga medicinas, una linterna, dinero en efectivo y una radio, entre otros objetos, que sirvan para casos donde sea necesario evacuación o confinamiento por incendios e inundaciones y que permitan ser autosuficiente durante 72 horas.

Así lo ha explicado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que ha indicado que además de lo mencionado, en la mochila de emergencias también se recomienda añadir pilas, agua y alimentos (en conserva), así como otros recursos para niños pequeños o mayores como pañales, informa Protecció Civil en un comunicado.

Por otro lado, en caso de tener mascotas, también se puede incluir la documentación del animal, medicación en caso de que tome, y elementos de transporte, y en el caso de que sea necesaria la evacuación, Protecció Civil recomienda incluir ropa de recambio y un kit de higiene personal.

Para acercar esta recomendación, la campaña contiene un video en el que se explica qué es necesario tener en casa y para qué casos es útil, y se difundirá en las redes sociales, además de anuncios en prensa escrita y digital, así como en cartelería en la calle.

Los objetivos de la campaña son concienciar sobre los nuevos riesgos, como la emergencia climática y la dependencia tecnológica, así fomentar la cultura de la autoprotección de la ciudadanía.