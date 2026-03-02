Protecció Civil simula un accidente químico en una empresa de Celrà (Girona) con Mossos y Bombers

Un herido en el simulacro de accidente químico - PROTECCIÓ CIVIL

GIRONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha organizado este lunes un simulacro de accidente químico en las instalaciones de una empresa de Celrà (Girona), en el que se ha simulado una fuga de epiclorhidrina con un incendio bajo en nivel del líquido, y en el que han participado efectivos de Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En el simulacro se ha tenido que activar el plan especial de emergencia del sector químico (PLASEQCAT) en fase de alerta, al tratarse de un supuesto con heridos leves y la necesidad de ayuda externa, informa Protecció Civil en un comunicado.

Han participado tres camiones de agua de Bombers, dos efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Mossos y diversas unidades del SEM.