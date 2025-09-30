Protecció Civil simula un incendio con dos heridos en una empresa de Vilafranca (Barcelona)

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat y la empresa AkzoNobel Coating han realizado este martes por la mañana un simulacro de incendio en Vilafranca del Penedès (Barcelona), donde en una operación de descarga de un disolvente muy inflamable (butanol) de un camión cisterna han resultado heridas dos personas y se ha procedido a la evacuación completa de las instalaciones (unas 150 personas).

En el simulacro han participado los servicios propios de la empresa y los previstos en el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT), que se activa por parte de la Dirección General de Protecció Civil (DUPROCIM), informa en un comunicado.

Bombers de la Generalitat ha participado en el ejercicio con más de una quincena de efectivos y cuatro dotaciones, y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha ofrecido asistencia sanitaria a las dos personas afectadas con la activación de diversas unidades.

Por su parte, Mossos d'Esquadra ha activado 14 efectivos de diferentes especialidades del cuerpo, y también ha participado Policía Local y Protecció Civil de Vilafranca.

El objetivo del ejercicio ha sido la coordinación entre los distintos actuantes y la comunicación y traspaso de información entre estas estructuras, y también se han fijado objetivos relacionados con aspectos concretos de la gestión de la emergencia y del escenario definido.