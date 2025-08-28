Protección Civil desactiva la alerta Inuncat por el episodio de lluvias intensas en Catalunya

Archivo - Varias personas con paraguas pasean por una de las calles de la ciudad, a 12 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha desactivado este jueves por la tarde la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (Inuncat), que se mantiene en fase de prealerta, ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Añade que el episodio de lluvias intensas ha afectado a buena parte de Catalunya pero sin provocar "incidencias destacables".

En este sentido, los Bombers de la Generalitat han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press de que han efectuado 30 salidas entre las 13.00 horas y a las 17.00 horas: 23 en la región metropolitana norte, en su mayoría en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), y el resto en la región metropolitana sur (5) y Centro (2).