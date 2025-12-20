Protección Civil pide prudencia hasta la madrugada de este domingo por las lluvias en Catalunya

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora de Protección Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha pedido mantener la prudencia hasta la madrugada de este dominfo ante el episodio de lluvias torrenciales en Catalunya, después del envío este sábado de un Es-Alert a 14 municipios por acumulaciones de agua en algunos puntos.

En una entrevista de 3CatInfo recogida por Europa Press, Solé ha explicado que se prevé que las lluvias amainen este domingo de madrugada.

Bombers de la Generalitat ha recibido unos 50 avisos des de las 12 horas de este sábado por servicios relacionados con la tormenta, la mayoría en la Regió Metropolitana Nord, y Solé ha dicho que no se ha registrado ningún incidente destacable.

