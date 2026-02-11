Protestas de docentes cortan la C-32 en Mataró y la C-55 en Manresa (Barcelona)

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos manifestaciones de docentes han cortado la C-32 en Mataró y la C-55 en Manresa (Barcelona) este miércoles desde las 7.40 horas, han confirmado fuentes del sindicato de docentes Ustec·Stes a Europa Press.

Dichas fuentes han criticado la acción de los Mossos d'Esquadra en la C-32 en Mataró, los cuales "están cargando" contra los manifestantes.

Además de estas dos vías, otro grupo de profesores ha cortado la Ronda Litoral en la salida 22 de la Vila Olímpica en ambos sentidos desde este miércoles a las 7.25 horas.

El Servei Català de Trànsit (SCT) también señala que la N-II en Vilamalla (Girona) desde las 7.45 horas por manifestación.

Los cortes están reivindicado por sindicatos de docentes, que este miércoles están en huelga y, entre sus exigencias, defienden la necesidad de recuperar el 25% del poder adquisitivo que creen que ha perdido el colectivo.