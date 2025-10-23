La provincia de Tarragona recibió 89 millones de Pertes industriales

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, en una imagen de archivo. - SERNAUTO

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha destacado que la provincia de Tarragona ha obtenido 89 millones de euros a través de distintas adjudicaciones de Pertes gestionados por el Ministerio de Industria y Turismo.

Lo ha dicho este jueves en en la XXIV Jornada Gresol, celebrada en El Morell (Tarragona), donde ha insistido el trabajo que está haciendo el Gobierno con la Comisión Europea en el marco del Plan de Acción para la Industria Química y ha recordado que este año se lanzarán dos nuevas convocatorias de las líneas 1 y 4 del Perte de Descarbonización Industrial.

"Tarragona también ha recibido 17 millones del Perte de Descarbonización y 69 millones del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). Además, las empresas electrointensivas han obtenido 32 millones de ayudas para compensar las emisiones de CO2", ha subrayado.

En su intervención, García ha instado a "escuchar a todas las empresas, grandes y pequeñas, sus necesidades y las diferentes estrategias que llevan a cabo para seguir avanzando en competitividad".

También ha puesto en valor la colaboración público-privada para seguir avanzando en la captación de nuevas inversiones: "Hay que seguir con la inercia creada para continuar exportando una imagen que está cambiando en el mundo. Bien hecho en Catalunya. Bien hecho en España", ha resaltado.

INDUSTRIA QUÍMICA

El secretario de Estado de Industria ha recordado el Plan de Acción para la Industria Química en el que el Gobierno está trabajando junto a la Comisión Europea a fin de modernizar el sector químico en la Unión Europea y reforzar su competitividad.

Sobre los precios energéticos, de los que dependen la gran mayoría de empresas del polo petroquímico de Tarragona, ha apuntado que el Ministerio de Industria y Turismo "ha duplicado el presupuesto para compensar las emisiones de CO2, alcanzando los 600 millones de euros en la convocatoria de 2025, de los cuales 32 millones se han adjudicado a empresas tarraconenses".