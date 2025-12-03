Un proyecto de discapacidad intelectual con participación gerundense recibe el premio Zero Project

El equipo gerundense participante en el proyecto. - IAS

GIRONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Equal Treatment, con participación del Institut d'Assistència Sanitària (IAS) de Girona y el Instituto de Investigación Biomédica de Girona, ha recibido el Premio Zero Project, que otorga la organización austriaca Essl Foundation.

El premio, uno de los "más relevantes" en el ámbito de la discapacidad, busca difundir las soluciones más innovadoras y efectivas a los problemas diarios de las personas con discapacidad, informa el IAS en un comunicado de este martes.

El objetivo de Equal Treatment es mejorar el acceso y garantizar un "trato adecuado" de las personas con discapacidad intelectual a los servicios de salud mediante la formación de los profesionales que intervienen en su proceso de atención, así como de los familiares y personas de apoyo.

El proyecto permite avanzar hacia una atención "más equitativa y en igualdad de condiciones que el resto de la población", y sus impulsores destacan que cubre un déficit identificado en los estudios del ámbito sanitario en relación con el trato a las personas con discapacidad intelectual.

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS

En el marco de Equal Treatment se ha elaborado un decálogo de buenas prácticas, que incluye medidas como el uso del pasaporte sanitario, la adaptación de las visitas médicas a las necesidades de cada paciente, la disponibilidad del tiempo necesario para la atención o la adecuación de la comunicación a las dificultades de la persona, entre otros.

Paralelamente se ha elaborado una formación para dar herramientas al personal sanitario, profesionales y usuarios a la hora de tratar o atender a personas con discapacidad intelectual.

Los resultados del proyecto Equal Treatment tienen la voluntad de contribuir a un modelo de atención sanitaria "más accesible, inclusivo y respetuoso" con los derechos de todas las personas.