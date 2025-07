Un proyecto europeo de estilos de vida saludables destinará 244.000 euros a 8 empresas catalanas

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo 'I3-Inshape: Innovation Network for Sportive and Healthy Active People in Europe' destinado a la innovación en productos y servicios para contribuir a un estilo de vida activo y saludable destinará a 8 empresas catalanas 244.000 euros, un tercio de su presupuesto.

Las empresas participarán en 6 de las 9 iniciativas que financiará este proyecto subvencionado con 732.000 euros del Instrumento de Inversiones en Innovación Interregional (I3) de la Comisión Europea, informa la Conselleria de Empresa de la Generalitat este domingo en un comunicado.

I3-Inshape se articula a través de un consorcio formado por 32 empresas y entidades de España, Países Bajos, Finlandia, Bélgica y Hungría.

Entre las empresas y entidades está Acció, la agencia por la competitividad de la empresa de la Generalitat, que ha participado en la redacción y documentación de la convocatoria y en la evaluación de las propuestas, y también ha participado el clúster catalán del deporte, Indescat.

LAS 8 EMPRESAS CATALANAS

La empresa Improfit recibirá subvención para crear The Positive Cycle, una plataforma de salud y bienestar integrada para mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de la actividad física y la atención preventiva basada en datos.

La compañía Rockfit lo hará para desarrollar ActiveMotionAI, una plataforma para transformar la forma en que los centros deportivos se implican en las poblaciones sedentarias, a través de IA.

Las catalanas North 3 y Neorg crearán Active Spaces, una plataforma gamificada de bienestar y deportes para revitalizar los espacios públicos con entrenamiento modular, seguimiento inteligente y retos gamificados impulsados por la comunidad local.

MyPlay y Placenet desarrollarán Phygital Sports, una plataforma para conectar la reserva de instalaciones, la participación comunitaria en tiempo real y la captura de vídeo automatizada, que facilite a los atletas, clubes y municipios acceder, gestionar y monetizar los deportes de forma más inteligente.

La empresa Factual participará en la creación de ActiVschool, una aplicación que integrará las rutas más seguras para el servicio de 'bikebus' en Debrecen (Hungría), donde los niños podrán desplazarse en bicicleta en grupos supervisados.

Barcelona Zero Limits desarrollará In2steps, una plataforma diseñada para integrar prácticas sostenibles y garantizar la accesibilidad de las personas en riesgo de exclusión social (por ejemplo, personas con discapacidad) en los eventos deportivos.