Un proyecto europeo estudiará qué empuja a los jóvenes hacia el extremismo violento

El proyecto europeo Connekt, liderado por el Intitut Europeu de la Mediterrània (IEMed), investigará qué puede empujar a iniciar un proceso de radicalización hacia el extremismo violento a jóvenes de entre 12 y 30 años de ocho países: Egipto, Túnez, Jordania, Marruecos, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Bulgaria.

Representantes de las 14 entidades que forman el consorcio que desarrollará el proyecto Connekt --siglas de Contexts of Violent Extremism in the MENA and Balkan Societies-- se han reunido este lunes en Barcelona para dar el pistoletazo de salida a los trabajos, que durarán tres años y medio.

Connekt se centrará en la relevancia que las desigualdades socioeconómicas y sociopolíticas tienen en los procesos de radicalización, y se analizarán siete factores: religión, digitalización, privación económica, desigualdades territoriales, dinámicas transnacionales, demandas sociopolíticas y oportunidades educativas, culturales y de ocio.

El objetivo del estudio es que, a partir de los resultados de la investigación empírica, se puedan recomendar herramientas de prevención del extremismo violento, y se aleja de la aproximación de la prevención que se hace a menudo desde el ámbito de la seguridad.

Connekt quiere contribuir a recomendar estrategias de prevención desde el ámbito social, diseñadas a partir de las voces de los jóvenes que permitan dotar de herramientas a las sociedades tanto de los países de estudio como de la Unión Europea para hacer frente a un fenómeno multidimensional.

La investigación se articulará a través de entrevistas, encuestas, focus-group, seminarios y mesas redondas en cada uno de los países en estudio y a nivel transnacional, además del trabajo participativo en el marco del foro de jóvenes de Skopje y el de mujeres de Tarragona.

El proyecto está financiado por la Unión Europea en el marco de su programa de investigación e innovación Horizon 2020, con una dotación de 2,9 millones de euros.