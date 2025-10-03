El proyecto MedCoral consigue repoblar el mar de Alborán de corales naranjas en menos de 3 años

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Imagin, a través del proyecto MedCoral de la Asociación Hombre y Territorio (HyT), ha conseguido repoblar el mar de Alborán de corales naranjas en menos de 3 años, según ha informado este viernes en un comunicado.

Lo ha logrado gracias a los "buenos resultados" de los dos arrecifes artificiales instalados en el litoral entre las provincias de Málaga y Granada.

Estos arrecifes, ubicados concretamente en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, albergan 180.000 flores de coral naranja vivas, lo que "refleja el éxito de la iniciativa, pionera a nivel europeo y con resultados sin precedentes".

En menos de tres años se han rescatado y trasplantado en la zona 6.000 colonias de coral naranja y se han sembrado 4.000 larvas.

La eficiencia del trasplante de colonias ha alcanzado un 78%, y las técnicas de fijación de larvas han multiplicado casi por 700 veces el éxito comparado con el medio natural, "lo que denota el alto nivel de eficacia y precisión de los métodos empleados".

Además, estas colonias no solo crecen, sino que se reproducen, de manera que se completa "con éxito" el ciclo natural.