Un proyecto trabajará en espacios naturales catalanes para mitigar el impacto de sus visitantes

Imagen de la Reserva Nacional de Caça de Boumort (Lleida) - CTFC

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Flow4Bio impulsará durante este otoño una gestión forestal sostenible para mitigar el impacto de sus visitantes y mejorar los hábitats en 4 espacios naturales de Catalunya, informan los impulsores en un comunicado de este jueves.

Para llevar a cabo este proyecto, participan 4 entidades ambientales: la Fundació Emys, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Fundació Trenca y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).

Se realizará en el Parc Natural dels Ports (Tarragona), el Parc Natural del Montseny (Barcelona y Girona), el Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa (Girona) y la Reserva Nacional de Caça de Boumort (Lleida).

El proyecto regulará el acceso y la frecuentación de personas a estos parques mediante la reconfiguración de la red de senderos y la restricción de acceso a zonas sensibles; y mejorará los hábitats forestales con actuaciones que favorezcan la regeneración natural, la madurez de los bosques y la recuperación de hábitats de interés.

Se trabajará sobre 120 hectáreas, de las que 80 recibirán actuaciones directas de gestión, mientras que 40 se reservarán como zonas de control para evaluar los efectos de las intervenciones.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.