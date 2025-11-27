Un proyecto de UIC Barcelona busca una enzima que regula el polifosfato en células tumorales

Laboratorio - UIC BARCELONA

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona investiga qué enzima regula el polifosfato (una molécula presente en el núcleo de las células tumorales) para encontrar nuevas dianas terapéuticas contra el cáncer: el objetivo final es diseñar fármacos que sólo ataquen a células cancerosas, no a las sanas.

Lo lideran los investigadores y profesores de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Josep Clotet y Javier Jiménez, que han recibido financiación competitiva del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, informa la universidad este jueves en un comunicado.

Clotet, catedrático de bioquímica y biología molecular, investiga desde hace 15 años la función del polifosfato en humanos: esta molécula está en el núcleo de las células tumorales, pero en el resto de células "o no está presente o está ubicada en otro lugar", lo cual es un hallazgo preliminar que ahora permite seguir investigando.

"Hace años que buscamos vulnerabilidades a las células tumorales, algo que tengan ellas y que no tengan las demás", según Clotet.

CUARTO PROYECTO

Hace unos 20 años se descubrió que el polifosfato está en las células humanas, sin saber su función exacta en ellas, y los investigadores de la universidad trabajan desde hace 15 para averiguar esa función, mediante varios proyectos competitivos del Ministerio que han ido encadenando.

Con esta ayuda, ya son cuatro los proyectos financiados por el Ministerio para la investigación de UIC Barcelona sobre el polifosfato.

El grupo de investigación está formado por investigadores de la universidad junto a Marc Campayo, jefe de Oncología Médica del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), hospital adscrito a esta universidad.