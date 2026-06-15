Los 7 proyectos de la aceleradora de la Cámara de Terrassa (Barcelona) presentan sus proyectos

Archivo - Imagen del equipo de 'Impulsa Startup'. - CÁMARA DE TERRASSA - Archivo

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los emprendedores de los 7 proyectos tecnológicos del programa de aceleración empresarial 'Impulsa Startup' de la Cámara de Terrassa (Barcelona) presentarán este jueves sus proyectos ante diferentes inversores en el Demo Day del programa, informa la entidad este lunes en un comunicado.

Cada uno contará con 4 minutos para hacer la presentación ante un grupo de inversores, con el objetivo de acceder a financiación, y un comité de evaluación especializado, y la propuesta ganadora recibirá un premio de 4.800 euros y un pase para participar a la final nacional del programa, que se celebra en el 4YFN del Mobile World Congress 2027.

Además, también se han abierto las inscripciones para la segunda convocatoria para 2026 del programa 'Impulsa Startup', hasta el 22 de junio, y por la que se seleccionarán otras 10 propuestas de negocio durante el año.