3 proyectos relacionados con el Port de Tarragona recibirán financiación del fondo Ports 4.0

TARRAGONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres proyectos comerciales que cuentan con la colaboración del Port de Tarragona recibirán financiación del fondo Ports 4.0, convocado por Puertos del Estado para impulsar el talento emprendedor en el ecosistema logístico y portuario, según ha informado este viernes la infraestructura en un comunicado.

Dos de los proyectos están vinculados con el desarrollo de software para la gestión de las operativas de dron en entornos portuarios y un tercero está desarrollando una plataforma para digitalizar el transporte de contenedores desde del origen y hasta el puerto.

En esta convocatoria, han sido admitidas 66 candidaturas y, de estas, 16 han resultado seleccionadas para recibir financiación, entre las que se encuentran tres que cuentan con el apoyo de la Autoritat Portuària de Tarragona.