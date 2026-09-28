El PSC aboga por un decreto de vivienda consensuado y pide poner el foco en su futura votación

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido que el decreto que apruebe este martes el Consejo de Ministros incorpore medidas "que surjan del consenso y vayan en la línea de preservar la vivienda como derecho fundamental y frenar los desahucios en situaciones de vulnerabilidad", aunque ha pedido poner el foco también en la futura votación en el Congreso.

En una rueda de prensa este lunes en la sede del partido, Moret ha subrayado que le "preocupa profundamente que no se ponga el foco" en que el decreto, por mucho que se apruebe en el Consejo de Ministros, también debe pasar posteriormente por la Cámara baja.

En este sentido, ha señalado directamente a la "derecha y ultraderecha, que se llama PP, Vox y Junts", después de que las tres formaciones (y también UPN) votaran en contra de la norma que permitía paralizar los alzamientos de personas vulnerables.

Preguntada por qué medidas debería incluir este decreto, y si el PSC vería bien los incentivos fiscales tanto a inquilinos como a propietarios, Moret ha afirmado que los socialistas catalanes verán con buenos ojos "cualquier medida" que haga que el texto sea viable y pueda prosperar.

"Aspiramos al mejor decreto posible y el PSC estará de acuerdo con el decreto que surja, con la voluntad de preservar el derecho de la ciudadanía a tener una vivienda digna", ha sostenido.

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

La vivienda también será uno de los dos temas que el PSC priorizará esta semana en el Debate de Política General (DPG), que se celebra del martes al jueves en el Parlament, y que marcará el inicio del curso político y el paso del ecuador de la legislatura del presidente Salvador Illa.

Moret ha insistido en el "compromiso absolutamente determinante con la defensa de la vivienda como derecho fundamental" por parte de su formación, y ha insistido en que el Govern la ha puesto en el centro de su acción política desde el primer momento y no solo en este momento llevado por la actualidad.

Por otra parte, los socialistas llevarán propuestas en materia educativa y ha subrayado la voluntad del Govern en este ámbito con la generación del debate que se abrió el pasado viernes con la cumbre de partidos, para el cual ahora ha apelado a la participación activa de toda la sociedad interpelada para obtener un nuevo modelo educativo.