El PSC de Barcelona rechaza la "carambola a tres bandas" que Colau propone para las cuentas

Publicado 25/10/2018 13:14:39 CET

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSC en Barcelona Montserrat Ballarín ha rechazado este jueves la "carambola a tres bandas" que el Gobierno de Ada Colau les ha propuesto para vincular la aprobación de los Presupuestos del Estado, de la Generalitat y del Ayuntamiento, porque Barcelona no debe ser moneda de cambio de nada.

"Los Presupuestos de Barcelona no se negocian ni en el Pati dels Tarongers ni en la Carrera de San Jerónimo, sino en el Ayuntamiento", ha aseverado Ballarín en declaraciones a los medios tras reunirse con el Gobierno municipal para abordar los Presupuestos, de los que no ha revelado detalles.

"Esperábamos unos Presupuestos y por el contrario nos hemos encontrado con un Power Point con dibujitos" en el que no se especifican cifras ni prioridades, según Ballarín, que ha insistido en que Barcelona debe contar con unas cuentas que respondan a las necesidades de sus ciudadanos sin entrar en lógicas que incluyan a otras administraciones.

Ha avisado de que "es impropio de la alcaldesa de Barcelona que no ponga la lupa en las necesidades de la ciudad", y ha reiterado que no han entrado a debatir con el ejecutivo de Colau cifras ni prioridades presupuestarias en la reunión que han mantenido.

La concejal ha remarcado que no han abordado cifras sino hipótesis de lo que podría ocurrir y una declaración de intenciones: "No podemos hacer política ficción con los Presupuestos", ha aseverado, y ha insistido en que el ejecutivo no les ha presentado unas cuentas, sino un Power Point.