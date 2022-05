El PSC descarta apoyar la comisión de investigación sobre Pegasus en el Parlament: "No es la vía"

Pide a Junts "no utilizar el catalán como arma arrojadiza entre facciones" por su congreso

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha avanzado este miércoles que su grupo no apoyará la comisión de investigación en la Cámara sobre el espionaje con Pegasus porque considera que "no es la vía", y ha llamado a ser prudente y responsable en este asunto.

"Creemos que no es la vía, una comisión abierta a todos y en la que seguramente las personas que podrían comparecer no lo harán o no podrán explicar muchas cosas", ha avisado en declaraciones a los medios en Mataró (Barcelona) junto a la diputada Esther Niubó y la concejal de Presidencia y Educación del municipio, Miquel Àngel Vadell.

Lo ha dicho a preguntas de los medios después de que ERC, Junts, CUP y comuns hayan promovido esta comisión en el Parlament --tras el rechazo del Congreso a una comisión de investigación--, y ha reprochado a ERC y Junts que ahora apuesten por este mecanismo cuando lo han rechazado para investigar otros asuntos: "Se debería seguir el mismo criterio siempre".

Romero ha defendido que el Gobierno central ha puesto en marcha los mecanismos e instrumentos para esclarecer el asunto: "Hay otros caminos, por eso nosotros apoyamos al Gobierno de España para aclarar los hechos y para que después se tomen las decisiones oportunas".

CATALÁN EN LA ESCUELA

Preguntada por el retraso del debate de la modificación de la Ley de Política Lingüística en el Parlament, ha destacado que Junts ha pedido 15 días más y que lo han aceptado para favorecer el consenso: "Pero dentro de 15 días este tema se tiene que llevar sí o sí, porque nos urge y sobre todo le urge a la escuela catalana".

Y ha pedido al partido que "no utilice el catalán como arma arrojadiza entre las diferentes facciones y núcleos que hay en Junts y que se tienen que poner ahora ante un congreso, porque el catalán lo que necesita es consenso, suma y construir".

EDUCACIÓN

Romero ha acusado al Govern de tener "olvidada la educación" y ha señalado como prioridades la planificación de la Formación Profesional (FP), el desarrollo del decreto de inclusión y la universalización de la etapa de 0 a 3 años, con más plazas públicas.

Ha pedido más esfuerzos al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para buscar soluciones con la comunidad educativa y aclarar el inicio del próximo curso, porque "ha demostrado una cierta incapacidad para resolver los problemas y para dialogar".

"No podemos permitirnos tener un conseller y un departamento que no está a la altura de las circunstancias, en un momento en el que se deberían poner todos los esfuerzos para tener una educación de primer nivel que dé respuesta a los retos y problemáticas", ha advertido Romero, que se ha reunido con directoras de guarderías de Mataró.