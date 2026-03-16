PSC y ERC acuerdan 12 actuaciones y 15 millones para la rehabilitación del Besòs (Barcelona)

(I-D) Escudé, Bonet, Coronas y la portavoz del Consell de Districte de Sant Martí - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el grupo municipal de ERC han concretado su acuerdo para la regeneración del barrio del Besòs i el Maresme, en el marco de los Presupuestos de 2026, en 12 actuaciones y 15 millones de euros.

Lo han anunciado en rueda de prensa este lunes la primera teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Urbanismo, Laia Bonet, el concejal del distrito de Sant Martí, David Escudé, y el concejal de ERC Jordi Coronas.

Bonet ha afirmado que este acuerdo permitirá "acelerar ya en el 'mientras tanto'" la rehabilitación del Besòs, también foco del acuerdo del gobierno municipal con BComú en el marco de las Ordenanzas Fiscales, con quien acordaron crear una empresa participada por la Generalitat para agilizar rehabilitaciones.

12 ACTUACIONES

El acuerdo cuenta con 12 actuaciones concretas "muy realistas", según Bonet, pasando de las 10 escaleras y 204 pisos objetivo de la 'prueba piloto' de rehabilitación proyectados en 2020 a 10 bloques enteros y 720 pisos, y construyendo 2 edificios que permitan sumar 61 viviendas al parque de realojamiento del barrio.

Los nuevos edificios, ubicados en las calles Puigcerdà y Veneçuela, se licitarán este mismo 2026, con el objetivo de que estén construidos entre finales de 2028 e inicios del 2029, medida a la que se añade la creación de una oficina de atención al vecindario afectado por las rehabilitaciones en la calle Bernat Martorell.

Entre el resto de actuaciones están la creación de un equipo de seguimiento semestral de las viviendas apuntaladas, un nuevo plan de inspecciones a los bloques con patologías graves, la mejora de la calidad de las actuaciones cautelares, más pisos de realojamiento transitorio para este 2026 e intensificar el tanteo y retracto.

Asimismo, el acuerdo también contempla otras medidas más allá de la vivienda, como la creación de nuevos equipamientos deportivos de libre acceso en diferentes puntos del barrio, adecuar la plaza a la salida de la parada Alfons el Magnànim y una nueva biblioteca, y campañas para dinamizar el comercio local y la cultura popular.

"DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN"

Escudé ha celebrado que las actuaciones permiten "pasar de las palabras a la acción" la regeneración del Besòs i el Maresme que, ha esperado, en los próximos años consiga dignificar de una vez por todas el barrio y convertirlo en uno de los mejores de todo el distrito de Sant Martí.

Por su parte, Coronas ha afirmado que este lunes no se anuncian "ni deseos ni actuaciones que dependen de otras administraciones", sino que se materializa un salto de escala para empezar a mejorar el Besòs este mismo año.