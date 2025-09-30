PSC, ERC, Comuns y CUP piden un minuto de silencio en el Parlament por el "genocidio" en Gaza

La petición requiere de al menos el apoyo de Junts para que salga adelante

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP han presentado una solicitud a la Mesa para pedir que se haga un minuto de silencio en el pleno del Parlament de este martes para condenar "el genocidio y los ataques perpetrados contra la población civil" en Gaza.

Tras la reunión de la Mesa, fuentes de la Cámara catalana han explicado que trasladarán la petición a la Junta de Portavoces, que se reunirá quince minutos antes del inicio del pleno, para tomar una decisión al respecto.

Los miembros del órgano rector han decidido dar a la petición el mismo trato que recibe una declaración institucional, que requiere una mayoría calificada --90 diputados de 135-- para que salga adelante.

Así, los grupos impulsores de la petición necesitan al menos el apoyo de Junts para que pueda hacerse el minuto de silencio en el pleno del Parlament.

La semana pasada, los mismos grupos impulsaron una declaración de la Junta de Portavoces para condenar el "genocidio" en Gaza y apoyar la misión de la Global Sumud Flotilla, pero la abstención de Junts impidió que pueda leerse en el pleno.

LLUÍS COMPANYS

Además de la tradicional ofrenda floral en la tumba del expresidente Lluís Companys que se hace cada 15 de octubre, la Mesa impulsará un acto de conmemoración a su figura una semana después, el mediodía del miércoles 22 de octubre.

En concreto, trasladarán una estatua que ya está en el edificio de la Cámara al patio de la biblioteca, donde ya hay un monumento en recuerdo a los represaliados por el franquismo.

COMISIÓN DE PETICIONES

La Mesa también ha acordado trasladar a la comisión de Peticiones del Parlament , que preside Vox, la decisión de que deben dejar participar en ella al diputado de Junts Lluís Puig, así como la necesidad de que se convoque de forma regular.

También ha admitido a trámite la proposición de ley del taxi, presentada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, la de PSC-Units, ERC y Comuns para que la proposición de ley sobre el derecho a una atención adecuada y buena administración se haga por lectura única y el decreto ley por el que se crea un fondo extraordinario para los entes locales, entre otras iniciativas.