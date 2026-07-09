PSC ganaría las catalanas (36-38) seguido de ERC (24-26), AC (23-25) y Junts (16-18), según el CEO

PP y Vox empatarían en quinto puesto (12-13), seguidos de Comuns y la CUP (4-5)

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El PSC ganaría las elecciones catalanas con una horquilla de entre 36 y 38 escaños, seguido de ERC (24-26), mientras que Aliança Catalana superaría a Junts, obteniendo entre 23 y 25 diputados, y los de Carles Puigdemont se quedarían con una horquilla de entre 16 y 18, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Son los datos de la primera ola del Barómetro de Opinión Política de 2026, realizada del 21 de mayo al 25 de junio con una muestra de 2.000 personas mayores de 18 años y presentada este jueves por el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.

Después de Junts, el PP y Vox empatarían en el quinto puesto con entre 12 y 13 escaños, seguidos de los Comuns (4-5) y la CUP (4-5).

LOS RESULTADOS DE 2024

De cumplirse esta encuesta, cambiarían los equilibrios de fuerzas en el Parlament respecto a las últimas elecciones, las de mayo de 2024, que ganó el PSC con 42 escaños, seguido de Junts (35), ERC (20), PP (15), Vox (10), Comuns (6), CUP (4) y AC (2).

Respecto a la última encuesta del CEO, también se observa alguna variación: el estudio de noviembre estimó que el PSC se mantenía en primera posición (38-40 escaños), seguido de ERC (22-23), Junts y AC empataban en tercer lugar (19-20), y después Vox (13-14), el PP (12-13), los Comuns (6) y la CUP (3-4).

PORCENTAJE DE VOTO

Más allá de la asignación de escaños, el CEO estima también el porcentaje de voto, y estima que el PSC obtendría entre el 23 y el 25% del apoyo (respecto al 28% de las últimas elecciones); ERC entre el 17% y el 19% (por el 13,7% de 2024); Aliança entre el 14% y el 16% (3,8% en 2024), y Junts entre el 11% y el 13% (21,6%).

El PP y Vox obtendrían entre el 9% y el 11% (el PP obtuvo un 11% en las últimas elecciones, Vox el 8%), y los Comuns y la CUP entre el 4% y el 6% (obtuvieron el 5,8% y el 4,1% de los sufragios, respectivamente).

ILLA Y JUNQUERAS, LOS MEJOR VALORADOS

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, son los líderes catalanes con un índice de aprobación mayor, del 59% y el 57%, respectivamente, seguidos de la líder de Comuns, Jéssica Albiach (48%), y la de Aliança Catalana, Sílvia Orriols (41%).

En cambio, el índice más alto de rechazo absoluto es para el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, y para Orriols, con el 48% y el 27%; seguidos del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández (27%), y el de Junts, Carles Puigdemont (26%).

Puigdemont es el líder catalán más conocido (98%), seguido de Junqueras (94%), Illa (91%) y Orriols (75%), después Albiach (51%), Garriga (47%) y Fernández (41%), y por último la presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo (18%).

Cuando se pregunta por el favorito como presidente de la Generalitat, el 18% elige a Illa, el 8% a Orriols, el 7% al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el 5% a Junqueras y el 5% a Puigdemont.

EL PSC GANARÍA EN LAS GENERALES

Respecto a la proyección electoral para unas elecciones generales, el PSC ganaría con una horquilla entre los 17 y 18 diputados (19 en 2023), seguido de ERC, con entre 10 y 11 (7 en 2023).

En tercer lugar quedaría Vox con entre 6 y 7 diputados (2 en 2023); seguido del PP con 5-6 (6 en 2023); Junts entre 4 y 5 (frente a los 7 de 2023), Comuns-Sumar retrocedería hasta 3-4 (7 en 2023); se estima de la CUP y Podemos obtener entre 0 y 1 diputado.

SÁNCHEZ, EL PREFERIDO COMO PRESIDENTE

En relación a los líderes a nivel nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta un mayor índice de aprobación (54%) respecto a los presidentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo (18%) y Santiago Abascal (17%); también es el que recoge un menor rechazo (19%) frente a Feijóo (38%) y Abascal (56%).

También se pregunta por Rufián (67% de aprobación, 10% de rechazo), el ministro de Cultura de Sumar, Ernest Urtasun (57% de aprobación, 10% de rechazo), y la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras (43% de aprobación, 14% de rechazo).

En la pregunta por el favorito como presidente del Gobierno, Sánchez lo es para el 26% de los encuestados, Rufián para el 6%, Abascal para el 5% y Feijóo para el 3%.