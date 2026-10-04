El PSC ganaría las elecciones catalanas, seguido de AC y ERC, según una encuesta de La Vanguardia

Vox queda cuarto y Junts baja a quinta posición, pasando de 35 a 16 diputados

Votaciones durante el Debate General de Política Nacional General, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la tercera jornada del Debate de Política General en el que se sigue hablando de las propuestas sobre la vivi
Votaciones durante el Debate General de Política Nacional General, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la tercera jornada del Debate de Política General en el que se sigue hablando de las propuestas sobre la vivi - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 4 octubre 2026 10:59
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BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSC ganaría las elecciones catalanas, pero bajaría de 42 a 30 escaños, seguido de Aliança Catalana (AC), que sería la segunda fuerza política (de 2 a 30 diputados), y de ERC, que subiría de 20 a 23 escaños, según una encuesta de de Ipsos para La Vanguardia este domingo recogida por Europa Press.

En cuarta posición estaría Vox, que aumentaría de 11 a 18 escaños, y detrás se situaría Junts, que bajaría de 35 a 16 escaños, seguido del PP, que también bajaría de 15 a 11 diputados; los Comuns pasarían de 6 a 4, y la CUP de 4 a 3.

La encuesta, que se realizó entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre sobre una muestra de 2.000 entrevistas, dibuja un escenario político en que las fuerzas de izquierda --PSC, ERC, Comuns y la CUP-- reunirían 60 diputados (a 8 de la mayoría absoluta).

Las fuerzas independentistas sumarían una mayoría de 72 diputados, pero la principal fuerza sería Aliança Catalana, lo que impediría posibles pactos, y las fuerzas de orientación conservadora --AC, Vox, Junts y PP-- también sumarían una mayoría de 75 escaños, pero tampoco sería viable un acuerdo por las diferencias ideológicas en el eje soberanista-unionista.

En cuanto a la valoración de la gestión del Govern, las opiniones positivas han caído 9 puntos en un año y solo suponen una cifra significativa entre los votantes del PSC (aunque únicamente entre el 49% de ellos), mientras que caen al 41% entre los electores de los Comuns y al 34% entre los de Esquerra.

VIVIENDA, INMIGRACIÓN Y POLÍTICA

La vivienda es la principal preocupación de los encuestados, principalmente para los electores de izquierdas y, en menor medida, de Junts y PP, seguida de la inmigración, que es el problema principal para los votantes de AC y Vox, y en tercera posición se encuentra la situación política, casi empatada con la segunda, y que ven como un problema grave los votantes de Junts y PP.

En cuanto a los líderes políticos, solo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, obtiene un aprobado del 50% de los consultados.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, obtiene el 36% de apoyo; el líder de ERC, Oriol Junqueras, el 35%, y en cuarta posición la líder de AC, Sílvia Orriols (30%), 8 puntos por encima del líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (22%).

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