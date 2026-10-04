El PSC ganaría las elecciones catalanas, seguido de AC y ERC, según una encuesta de La Vanguardia

Votaciones durante el Debate General de Política Nacional General, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la tercera jornada del Debate de Política General en el que se sigue hablando de las propuestas sobre la vivi - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSC ganaría las elecciones catalanas, pero bajaría de 42 a 30 escaños, seguido de Aliança Catalana (AC), que sería la segunda fuerza política (de 2 a 30 diputados), y de ERC, que subiría de 20 a 23 escaños, según una encuesta de de Ipsos para La Vanguardia este domingo recogida por Europa Press.

En cuarta posición estaría Vox, que aumentaría de 11 a 18 escaños, y detrás se situaría Junts, que bajaría de 35 a 16 escaños, seguido del PP, que también bajaría de 15 a 11 diputados; los Comuns pasarían de 6 a 4, y la CUP de 4 a 3.

La encuesta, que se realizó entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre sobre una muestra de 2.000 entrevistas, dibuja un escenario político en que las fuerzas de izquierda --PSC, ERC, Comuns y la CUP-- reunirían 60 diputados (a 8 de la mayoría absoluta).

Las fuerzas independentistas sumarían una mayoría de 72 diputados, pero la principal fuerza sería Aliança Catalana, lo que impediría posibles pactos, y las fuerzas de orientación conservadora --AC, Vox, Junts y PP-- también sumarían una mayoría de 75 escaños, pero tampoco sería viable un acuerdo por las diferencias ideológicas en el eje soberanista-unionista.

En cuanto a la valoración de la gestión del Govern, las opiniones positivas han caído 9 puntos en un año y solo suponen una cifra significativa entre los votantes del PSC (aunque únicamente entre el 49% de ellos), mientras que caen al 41% entre los electores de los Comuns y al 34% entre los de Esquerra.

VIVIENDA, INMIGRACIÓN Y POLÍTICA

La vivienda es la principal preocupación de los encuestados, principalmente para los electores de izquierdas y, en menor medida, de Junts y PP, seguida de la inmigración, que es el problema principal para los votantes de AC y Vox, y en tercera posición se encuentra la situación política, casi empatada con la segunda, y que ven como un problema grave los votantes de Junts y PP.

En cuanto a los líderes políticos, solo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, obtiene un aprobado del 50% de los consultados.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, obtiene el 36% de apoyo; el líder de ERC, Oriol Junqueras, el 35%, y en cuarta posición la líder de AC, Sílvia Orriols (30%), 8 puntos por encima del líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (22%).