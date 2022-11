El PSC insta al Govern a acelerar los contactos para negociar los Presupuestos

Romero (PSC) pide a Junqueras a dejar atrás el "resentimiento" para que Catalunya avance

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha instado al Govern a acelerar los contactos para negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2023, tras la reunión que mantuvieron este lunes para abordar el marco presupuestario y las "grandes líneas" de sus prioridades.

"Pero no hubo concreción, no conocimos datos concretos y, por lo tanto, no entramos en una negociación", ha dicho en rueda de prensa este martes desde el Parlament, y ha añadido que el grupo parlamentario está trabajando en sus propuestas en ingresos, gasto y fiscalidad.

Además, ha asegurado que ya conocían el marco presupuestario que les presentaron las conselleras Laura Vilagrà y Natàlia Mas, puesto que coincide con el que les trasladó el exconseller de Economía y Hacienda Jaume Giró (Junts) en verano.

Preguntada por si ERC tiene una voluntad real de negociar con los socialistas, ha dicho que quiere pensar que su voluntad es sincera: "Si no, creo que nos estaría haciendo perder el tiempo a todos, y esto no es de recibo, y menos con un Govern que tiene 33 diputados".

Romero ha insistido en la necesidad de que Catalunya tenga unos Presupuestos cuanto antes para afrontar la crisis económica, ha recalcado la importancia de que haya una negociación y ha alertado de que "dependerá del Govern ir a una prórroga definitiva".

IMPUESTOS

Después de que los comuns apostaran por incrementar los impuestos a rentas altas, Romero ha defendido hacer una reflexión global sobre la fiscalidad en Catalunya, aunque ha sostenido que no "probablemente no es época de demasiadas modificaciones" y se ha abierto a revisar impuestos propios.

"Algunas propuestas que pueden ser útiles para un titular luego cuando uno va al detalle no lo son tanto. Reducir IRPF puede suponer para una familia 25 euros, que no es mucho, y estamos perdiendo una recaudación de 50 millones de euros" para el Estado del bienestar, y ha lamentado que se haga demagogia con los impuestos.

Por otro lado, ha avanzado que el PSC apostará por medidas para ayudar a las familias vulnerables y a las empresas en crisis, por mejorar la FP, por apoyar el desarrollo de la industria en Catalunya y promover cuestiones ligadas a la investigación y el conocimiento.

RÉPLICA A JUNQUERAS Y EL PLENO

Después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya instado a los socialistas a "hacer pasos para reconciliarse con el 80% que está en contra de la represión", Romero ha defendido textualmente dejar atrás los resentimientos para poder avanzar en Catalunya.

"Creo que es también lo que debería hacer Oriol Junqueras, dejar el resentimiento a un lado e intentar mirar hacia delante y tener una actitud positiva y constructiva para que el país avance. Trabajar cada uno desde sus sensibilidades para avanzar, nosotros es lo que intentamos hacer", ha añadido.

Romero también ha explicado que en el pleno que empieza este martes interpelarán al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, al que piden dimitir o cesar por su "mala gestión" al frente de la Conselleria.

La portavoz no ha descartado que en la moción que seguirá a esta interpelación planteen pedir la reprobación del conseller, aunque ha puntualizado que no han hablado con Junts de este tema --en el anterior pleno, pactaron una enmienda con este grupo sobre la gestión de los Mossos--.