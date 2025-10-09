El PSC no votará a favor en el DPG de que Junts plantee al PSOE un referéndum en Suiza

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), y el diputado de Junts, Albert Batet (d), durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El grupo de PSC-Units en el Parlament votará en contra este jueves por la tarde a la propuesta de resolución de Junts en el Debate de Política General (DPG) para que los socialistas avalen que se plantee la celebración de un referéndum de autodeterminación en el espacio de negociación que tienen con el PSOE en Suiza.

Según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado fuentes de la formación a Europa Press, el PSC votará en contra de esta propuesta, que buscaba que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se posicionara sobre este tema.

Bajo el título de 'Por el reconocimiento del conflicto político', la propuesta de Junts recoge en un primer punto de la propuesta la literalidad del acuerdo de Bruselas, y en un segundo un punto que reza: "Fruto de esta realidad histórica y de la necesidad compartida de resolver el conflicto descrito, se planteará en el espacio de negociación habilitado a tal efecto la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya".