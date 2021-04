El PSC pide que Aragonès comparezca en el pleno para dar cuentas de la acción del Govern

Presenta una batería de más de 100 preguntas al Govern y piden constituir cuatro comisiones

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha pedido que el vicepresidente del Govern en funciones y candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, comparezca en el próximo pleno del Parlament para dar cuentas de qué está haciendo Ejecutivo catalán para combatir la crisis sanitaria, social y económica, y explicar cómo prevé gestionar los fondos europeos.

En rueda de prensa este martes, la portavoz de los socialistas en la Cámara catalana, Alícia Romero, ha reclamado que este pleno se celebre "la semana que viene o como muy tarde la otra", y también ha pedido que se convoque la Junta de Portavoces porque en esta legislatura solo se ha reunido una vez y para hacer una petición de reconsideración.

Ha criticado que Aragonès no haya comparecido desde el 3 de marzo: "Si en 42 días no ha comparecido es que no tiene voluntad" de hacerlo, y ha explicado que la Mesa será quien se ponga en contacto con el vicepresidente en funciones, al ser preguntada por si el PSC había hablado con él.

Romero ve "falta de transparencia y rendición de cuentas" por parte del Govern y cree que es intolerable que el Ejecutivo catalán no haya tenido voluntad de explicar su gestión en el momento actual de pandemia.

CUATRO COMISIONES Y MÁS DE 100 PREGUNTAS

El grupo parlamentario del PSC-Units también ha pedido que se constituyan de forma urgente cuatro comisiones parlamentarias ante la "inacción del Govern independentista": la del Estatuto del diputado; la del Síndic de Comptes; la del Síndic de Greuges, y la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Romero ha apuntado que la del Estatuto del Diputado es importante porque es la que se encarga del nombramiento de senadores por designación autonómica y los candidatos deben pasar un 'hearing' en esta comisión, que "da el visto bueno a su elegibilidad".

Los socialistas también han promovido una batería de más de 100 preguntas sobre diversos "temas de urgencia", que han registrado durante las últimas semanas sobre salud, educación, economía y actuaciones de la CCMA.

En este último punto, Romero ha asegurado que TV3 "no cumple la misión" de ser veraz, objetiva y equilibrada, y considera que se dirige solo a una parte de Catalunya y que hay falta de pluralismo y no dan voz al PSC ni a otras formaciones de la oposición, en sus palabras.

Ha avanzado que "en las próximas semanas" darán a conocer su propuesta para reformar la televisión pública catalana, y ha añadido que considera necesario pedir el cese de los jefes de informativos para que se cumpla esta misión de veracidad, objetividad y equilibrio informativo.

PLENOS SIN NUEVO GOVERN

Romero ha explicado que hay precedentes de plenos sin un nuevo Ejecutivo formado en los que se han aprobado leyes: "El pleno te permite hacer algunas cosas, lo hemos hecho, se puede hacer, lo permite el Reglamento. Toca que el Govern comparezca".

Sobre las negociaciones para formar Govern, Romero ha concretado que el PSC ha tenido conversaciones con Junts y ERC, y les consta "la voluntad y prioridad que tiene sobre todo ERC y también Junts de hacer un gobierno independentista".

"Hemos entendido la prioridad y les decimos e interpelamos constantemente. Puede haber un gobierno progresista y de izquierdas", ha defendido la portavoz socialista en referencia a su propuesta de formar un Ejecutivo PSC-comuns, con apoyo externo de ERC.