El PSC pide al Govern ser "valiente" y registrar los Presupuestos en el Parlament

Publicado 27/02/2019 17:13:54 CET

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC-Units Alícia Romero ha pedido este miércoles al Govern ser "valiente y responsable" para aprobar su proyecto de Presupuestos de 2019 y registrarlos en el Parlament.

"Si no hay Presupuestos, si no son serios y valientes, no nos encontrará", ha avisado al vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, después de que él haya explicado en el pleno el anteproyecto aunque el Ejecutivo todavía lo no ha aprobado.

Romero ha sostenido que el Govern "no está haciendo el esfuerzo" para aprobar las cuentas, y ha negado a Aragonès que sean los Presupuestos más sociales de la historia.