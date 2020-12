El PSC pide "tranquilidad" para el 14F e insiste al Govern en más recursos para dar seguridad

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSC Ferran Pedret ha querido trasladar este lunes un mensaje de "confianza y tranquilidad" a la ciudadanía de cara a las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero, pero insiste al Govern en la importancia de destinar los recursos, conocimientos y capacidades necesarias para organizar los comicios con la seguridad requerida debido a la pandemia.

Lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlament tras la reunión de los grupos parlamentarios relativa a las condiciones para celebrar los comicios, en la que ha defendido hacerlos "con todas las garantías propias del proceso electoral pero también con garantías sanitarias" para el conjunto de personas que participen, tanto votantes como personal de la administración electoral.

Con respecto al escenario que se plantea si el independentismo supera el 50% en las elecciones, Pedret ha insistido en que unas elecciones al Parlament no son ni pueden ser un plebiscito y que, en todo caso, debe ser un estímulo a la participación de los ciudadanos que no comparten el objetivo de las formaciones independentistas, "para que no se pueda utilizar su abstención para esgrimir un camino del que ya se ha constatado su esterilidad".

Sobre las declaraciones del conseller de Interior, Miquel Sàmper, en las decía que había sido un error relajar las restricciones durante el puente de diciembre, Pedret ha urgido al Govern a analizar las medidas para las fiestas navideñas porque, según él, hay incoherencias en la movilidad --dado que una excepción es tener segunda residencia--, y que esto crea un "clima de contradicciones" que no ayuda a la ciudadanía.

Por último, sobre el uso del Palau de la Generalitat para la celebración este sábado de la Primera Asamblea Nacional de Representantes del Consell per la República (CxRep), ha anunciado que el PSC ha registrado una serie de preguntas en la Mesa del Parlament para saber mediante qué procedimiento administrativo se solicitó "la cesión o alquiler" de este espacio y en qué fecha se formalizó la solicitud.