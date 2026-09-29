PSC-Units afirma que el discurso de Illa demuestra que el Govern mira "a los problemas de cara"

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha afirmado que el discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General (DPG) demuestra la decisión del Govern "de mirar a los problemas de cara, impulsar reformas y construir consensos para avanzar".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana tras la intervención de Illa en el pleno este martes, Díaz ha destacado que se ha visto a un presidente "que encabeza un Govern ambicioso y que apuesta decididamente por el futuro de Catalunya".

"Ha dicho que Catalunya no puede permitirse quedarse al margen de las grandes transformaciones de nuestro tiempo. Y es que el inmovilismo nunca ha hecho avanzar a las sociedades", ha agregado.

La portavoz socialista ha valorado los anuncios en materia de vivienda "para evitar desahucios de personas en situación de vulnerabilidad extrema" como el de Maricarmen en los últimos días.

También ha destacado los préstamos de emancipación dirigidos a personas de entre 18 y 40 años que compren una primera vivienda y ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez también "hoy ha dado un paso importante con la aprobación de dos decretos" de vivienda.

"En definitiva, los gobiernos socialistas trabajan, trabajan desde España, trabajan desde Catalunya con decisiones concretas que llegan a la vida de las personas y, mientras tanto, vemos a otros partidos instalados en la queja", ha zanjado.