Publicada la convocatoria catalana para crear y mantener franjas de protección ante incendios

Un bosque - GENERALITAT

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha publicado este jueves la convocatoria para crear y mantener franjas de protección ante incendios, dotada con 15 millones, informa en un comunicado.

Se trata de la primera convocatoria del programa plurianual entre 2026 y 2030 que prevé movilizar un total de 75 millones y que multiplica por diez los fondos anuales destinados a estas franjas.

Se enmarca en un compromiso "más amplio" del Govern con la prevención y la seguridad ante incendios forestales, que cuenta con un presupuesto de 386,9 millones en 2026.

La convocatoria cuenta con mejoras para facilitar la gestión a los ayuntamientos, como la ampliación de los plazos, que pasa de uno a dos meses, y del periodo de ejecución, que se alarga hasta el 14 de junio de 2028.

Además, incorpora nuevas actuaciones como las áreas de fomento de la gestión forestal, las franjas auxiliares de tráfico vinculadas a los accesos a núcleos habitados, la dirección facultativa obligatoria y la redacción de documentación técnica.