Puente afirma que el muro de la AP-7 en Gelida (Barcelona) pasó su última inspección en febrero de 2025

Vehículos circulan por la AP-7 que ha sufrido cortes tras el accidente de tren entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el muro de contención de la autopista AP-7 que se derrumbó provocando el choque de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) pasó su última inspección "de nivel superior" en febrero de 2025.

Lo ha dicho en rueda de prensa este viernes para explicar el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en la que ha apuntado que no se detectó ninguna "infección o afección significativa que denote ningún riesgo".

Ha añadido que la Dirección General de Carreteras también había hecho dos inspecciones básicas en mayo de 2023 y en agosto de 2024.