Puente dice que la nueva Rodalies abre una nueva etapa "para ofrecer un mejor servicio"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (d), y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), durante la presentación de la nueva empresa Rodalies de Catalunya SME S.A., en el Palau de la Generalitat.
Publicado: lunes, 12 enero 2026 12:53
BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la creación de la nueva empresa de Rodalies de Catalunya abre una nueva etapa "en la que las instituciones colaboran y se ponen de acuerdo para ofrecer un mejor servicio".

Lo ha dicho este lunes en el acto institucional tras la constitución de la nueva compañía --que gestionará las líneas traspasadas a la Generalitat-- junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que ha sido firmado por la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández.

Puente ha añadido que Rodalies de Catalunya garantiza una "gestión próxima al territorio con capacidad real sobre las prioridades del servicio" desde Catalunya.

