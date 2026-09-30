El Puerto de Barcelona adjudica a Boluda Maritime Terminals la terminal del muelle Príncep d'Espanya

Plano de la terminal adjudicada - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Puerto de Barcelona ha adjudicado a Boluda Maritime Terminals la terminal multipropósito del muelle Príncep d'Espanya, informa el enclave en un comunicado este miércoles.

La propuesta de Bolida Maritime Terminals ha obtenido la mayor puntuación de las tres empresas que se presentaron a la licitación, y contempla un tráfico marítimo mínimo de 1,3 millones de toneladas anuales entre 2028 y 2032.

La nueva terminal dará continuidad a la actividad de carga general no contenerizada, que el Puerto ha dicho que es un "tráfico esencial para su posicionamiento estratégico.

Sin embargo, ha apuntado que no excluye la posibilidad de manipular contenedores, ya que tiene la capacidad de operar barcos mixtos de carga rodada y contenedores de manipulación vertical.

La terminal tiene una superficie de 87.425 metros cuadrados con 531 metros de línea de muelle y la concesión tiene un plazo de 16 años.