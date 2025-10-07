El Puerto de Barcelona apoya 4 proyectos subvencionados por el programa Ports 4.0

El Puerto de Barcelona ofrece apoyo a 4 proyectos subvencionados por el programa Ports 4.0. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona apoya 4 proyectos subvencionados por la nueva convocatoria del programa Ports 4.0, desarrollada en el marco del plan de impulso a la emprendeduría para innovar en el sector portuario de Puertos del Estado, informa la entidad portuaria barcelonesa en un comunicado este martes.

En concreto, el puerto acoge en sus instalaciones a los proyectos PortSurveyor.AI Làmina Aigua, de la compañía tecnológica CTRL4 ENVIRO y Gemed Soluciones; y Smart Terminal, plataforma SaaS para la gestión de terminales portuarias ro-ro y multiusos de Geomodel-3D Modelling Studio.

En el primer caso, la iniciativa PortSurveyor.AI Làmina d'Aigua pretende desarrollar un sistema de seguimiento visual de embarcaciones dentro del puerto, desde la bocana hasta el punto de amarre; mientras que Smart Terminal se centra en la automatización y dotación de inteligencia en los sistemas de vililancia.

Aparte de estos dos proyectos, hay otros dos que también han recibido el apoyo de la entidad: Amelia, un software integral de ayuda a la gestión portuaria mediante drones automáticos de Octocam-maps; y Straight, un sistema autónomo de inspección subacuática de Acosta Ingeniería.

En esta convocatoria, se han presentado 67 candidaturas, 66 de ellas admitidas, de las cuales finalmente 16 han sido propuestas para la asignación de ayudas.