El Puerto de Barcelona contará con un estand propio en el Tech Spirit Barcelona 2025

Participación del Puerto de Barcelona en una edición interior del Tech Spirit Barcelona 2025 - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona contará con un estand propio en la edición 2025 del Tech Spirit Barcelona, que se celebrará el 10 y 11 de diciembre en la Llotja de Mar, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro es el "evento de referencia para el ecosistema tecnológico e innovador" de Barcelona y el Puerto es 'partner' estratégico del salón.

Está previsto que participen fundadores, inversores y otros participantes del ecosistema innovador para "inspirar y mostrar el futuro de la tecnología".

El Puerto de Barcelona presentará iniciativas como el BlueTechPort, la Fundació BCN Port Innovation y el 'sandbox' tecnológico para probar tecnologías para descarbonizar el sector marítimo.

El enclave ha añadido que con su participación "reafirma el liderazgo como motor de innovación y sostenibilidad" ofreciendo herramientas y proyectos para impulsar la innovación colaborativa.