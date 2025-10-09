El Puerto de Barcelona explora vías de colaboración en IAPH World Ports Conference

La directora de Relaciones Institucionales, Ingrid Boqué, en una de los encuentros que ha liderado. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Puerto de Barcelona liderada por el presidente, José Alberto Carbonell, ha participado en la edición 2025 de IAPH World Ports Conference, en la que ha explorado nuevas vías de colaboración y ha reforzado vínculos institucionales, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro se ha celebrado en Kobe (Japón), y la delegación también ha contado con la presencia del director general de Innovación y Estrategia de Negocio, Santiago Garcia-Milà, y la directora de Relaciones Institucionales, Ingrid Boqué.

Durante el encuentro, Garcia-Milà ha recibido un agradecimiento por su "contribución estratégica al desarrollo global del sector portuario" por su trabajo al frente de la International Association of Ports and Harbors (IAPH).

Boqué, por su parte, ha liderado tres sesiones técnicas como presidenta del comité técnico de Data Collaboration de la entidad, que han abordado temas como la ciberseguridad, la optimización de escalas portuarias y la preparación de los puertos ante riesgos digitales con impacto físico en las operaciones.

Por otro lado, el proyecto Positive Impact del Puerto de Barcelona ha sido reconocido por el compromiso con la innovación sostenible y el impacto real en la Comunidad Portuaria.