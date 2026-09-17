El Puerto de Barcelona incrementa su tráfico de mercancías un 1,5% hasta agosto

Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de mercancías en el Puerto de Barcelona ha aumentado un 1,5% interanual entre enero y agosto, hasta los 47,53 millones de toneladas, con especial impulso de los sólidos y líquidos a granel, informa el puerto en un comunicado este jueves.

El tráfico de contenedores, por su parte, ha disminuido un 0,1% hasta agosto respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 2,53 millones de TEUs.

Los líquidos a granel han registrado un incremento del 2,9%, hasta sumar 11,3 millones de toneladas hasta agosto, una categoría en la que destacan los productos químicos (+53,3%) y biocombustibles (+40,7%), y en los sólidos a granes el alza ha sido de un 2,7%, hasta las 2,6 millones de toneladas.

AUTOMÓVILES Y PASAJEROS

El tráfico de automóviles ha aumentado un 4,3% interanual hasta agosto, hasta las 487.970 unidades, siendo los eléctricos e híbridos un 18,65% del total; en cuanto al tráfico ro-ro, en los ocho primeros meses del año se movieron 302.095 Unidades de Transporte Intermodal, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior.

En lo que se refiere al movimiento de pasajeros, se han producido 4,1 millones de movimientos, un 5,1% más que el año anterior, de los cuales 1.328.958 corresponden a pasajeros de ferrys y 1,6 millones a cruceristas.