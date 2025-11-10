El Puerto de Barcelona inicia el 20 Contenedor Solidario y quiere que sea "mayor que nunca"

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Puerto de Barcelona ha iniciado este lunes la campaña del 20 Contenedor Solidario, que recoge alimentos para personas necesitadas, y quiere que sea "mayor que nunca" para celebrar la efeméride, informa en un comunicado.
La campaña estará abierta hasta el próximo 6 de enero y el enclave ha animado a "toda la Comunidad Portuaria y la ciudadanía a sumarse" al movimiento.
Las donaciones se pueden hacer a través del espacio que la campaña tiene en la página web del Puerto, lo que mejora "la gestión de stocks y la calidad de alimentos".
El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha subrayado el compromiso de la Comunidad Portuaria "ante los desafíos a nivel global y local".
La edición del año pasado de la campaña recaudó 4.743 euros, que se convirtieron en 4.743 kilos de alimentos.