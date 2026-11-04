El Puerto de Barcelona inicia el 21 Contenedor Solidario que considera "especialmente" necesario

Archivo - Imagen del Contenedor Solidario del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha puesto en marcha la 21 edición del Contenedor Solidario, una iniciativa que recoge alimentos para las personas en situación de vulnerabilidad, y ha destacado que la inflación de precios que se ha producido en el último año hace que sea "especialmente necesaria".

En un comunicado este miércoles, el puerto ha explicado que la implicación de centenares de personas y empresas han permitido recoger miles de kilogramos de alimentos que la infraestructura pone a disposición de la Fundación Banco de Alimentos, una cifra que alcanzó 2.720 kilogramos en su pasada edición.

La campaña cuenta con un formato online, a través de un espacio propio habilitado en las páginas web del Puerto de Barcelona y la fundación, y está abierta hasta el 7 de enero de 2027.