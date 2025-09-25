El Puerto de Barcelona instalará una hidrogenera para camiones, buses y maquinaria portuaria

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona ha aprobado la convocatoria de un concurso público para la construcción de una hidrogenera para camiones, buses y maquinaria portuaria, informa el enclave en un comunicado este jueves.

El nuevo equipamiento se instalará en una parcela de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de 7.000 metros cuadrados ubicada en la confluencia entre el Puerto, la ZAL Prat, la ZAL Barcelona, la Zona Franca y las Zonas logísticas de El Prat de Llobregat (Barcelona).

El Puerto ha explicado que la infraestructura "será pionera en el ámbito portuario estatal", ya que además de suministrar hidrógeno verde, lo producirá mediante electrolizadores alimentados con energía 100% renovable.

La licitación contempla una concesión de 40 años con posibilidad de prórroga, y el equipamiento deberá tener una capacidad de producción mínima de 2MW y se valorará que tenga una unidad móvil para dar servicio a las terminales en las que haya maquinaria que no pueda moverse.

El presidente del Puerto, José Alberto Carbonell, ha explicado que con esta instalación, el enclave "vuelve a liderar el cambio hacia un futuro más sostenible" con una infraestructura que ha definido de necesaria para descarbonizar la logística.