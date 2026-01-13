El Puerto de Barcelona lanza el proyecto Open Trade Med para la formación en logística y transporte

Imagen de la firma del proyecto este martes entre el Puerto de Barcelona, la Escola Europea Intermodal Transport y la empresa Serport - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona, a través de la Escola Europea Intermodal Transport, ha puesto en marcha Open Trade Med, un proyecto piloto de cooperación para impulsar la formación de alta calidad para profesionales y estudiantes de logística y comercio internacional.

El presidente del Puerto de Barcelona y de la Escola Europea Intermodal Transport, José Alberto Carbonell, el presidente y director general de la empresa pública argelina Serport, Hedjal Ryad, y el director de la escuela, Eduard Rodés, han firmado este martes el acuerdo de cooperación para iniciar el proyecto, explica el Puerto de Barcelona en un comunicado.

La iniciativa cuenta con la participación del Puerto de Barcelona, así como de dos puertos distribuidos por el norte de África, como son el Puerto de Algeria y el de Trípoli primero, y con la intención de expandirse más adelante a las mismas infraestructuras en Egipto, Libia, Túnez o Marruecos.

El objetivo de Open Trade Med, ha explicado el puerto, pasa por facilitar la ocupación y la mejora de las comunidades logísticas portuarias a través de la preparación de una nueva generación de expertos, la promoción de prácticas sostenibles o el impulso de la igualdad de género y de inclusión juvenil en el sector.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la Unión por el Mediterráneo, el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo (Ascame), así como con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento del Prat y diversos centros de formación.