Puerto de Barcelona, MB92 y CNAB impulsan un proyecto para reutilizar aguas grises

Sala técnica del proyecto. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB), con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, MB92 Barcelona y el Puerto de Barcelona, ha impulsado el proyecto AiguaNova con el que prevé reutilizar las aguas grises del CNAB para algunas operaciones diarias de MB92, informan en un comunicado conjunto este martes.

El proyecto ha recibido una partida presupuestaria de 100.000 euros en los premios 'Barcelona amb l'esport sostenible' del Ayuntamiento de Barcelona.

En concreto, se recogerán las aguas grises de las duchas de los vestuarios del Centre Esportiu Municipal (CEM) Sant Sebastià, se filtrarán y tratarán, y se usarán para limpiar los cascos de las embarcaciones y las torres de refrigeración de los barcos.

De esta manera, se reutilizarán unos 25.000 metros cúbicos anuales y permitirá a MB92 eliminar "casi la totalidad" del consumo de agua potable destinada a operaciones.

Está previsto que el proyecto suponga una inversión de un millón de euros y que esté terminado durante el próximo verano.