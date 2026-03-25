El Puerto de Barcelona otorga a Baleària la futura terminal del muelle Adossat

Imagen virtual de la futura terminal de Baleària - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Puerto de Barcelona ha otorgado a Baleària la concesión para la construcción y explotación de la futura terminal de pasajeros y carga rodada, de uso particular, en el muelle Adossat, con un presupuesto de 25,3 millones de euros, informa el enclave en un comunicado este miércoles.

Baleària realizó la petición para la terminal en diciembre de 2024, y una vez superado el trámite de información pública y después de que no se haya realizado ninguna otra petición, el Puerto ha otorgado la concesión.

Está previsto que la terminal ocupe una superficie de 75.250 metros cuadrados, que empiece a operar en febrero de 2027 y que ocupe todo el espacio a finales de 2019.

La concesión tiene un plazo de 27 años prorrogables, y contará con cuatro puntos de atraque simultáneos para barcos ro-ro.

El proyecto incluye las obras de urbanización del espacio, la construcción del edificio de la terminal con 5.600 metros cuadrados y la urbanización para las operativas de carga y descarga.

La esplanada de la terminal tendrá zonas de espera de camiones y automóviles, y un área de depósito de autoremolques, y también se han proyectado zonas de circulación interna, un aparcamiento, una parada de taxis y buses y zonas públicas de descanso y servicios.

El proyecto contempla también las pasarelas y 'fingers' de embarque de los pasajeros, las reservas de espacio para sistemas de 'onshore power supply' (OPS) y placas fotovoltaicas.

BALEÀRIA

Baleària opera de forma regular en el Puerto de Barcelona desde 2003 y actualmente realiza sus operaciones en varios espacios portuarios.

El presidente del Puerto, José Alberto Carbonell, ha señalado que la concesión muestra la confianza del enclave "en proyectos sólidos que aporten valor".

Ha añadido que la nueva terminal "supone una inversión relevante" y refuerza la capacidad operativa del Puerto, además de facilitar el avance hacia unas instalaciones más modernas, eficientes y sostenibles.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha explicado que la futura terminal es un "avance estratégico" para la compañía y ha celebrado que unir toda la operativa en un espacio permite ganar en eficiencia, fiabilidad y calidad.

"Esta infraestructura representa un salto cualitativo que mejorará la experiencia de pasajeros y transportistas, optimizará los procesos logísticos y reforzará nuestro compromiso con una movilidad marítima más sostenible", ha añadido.