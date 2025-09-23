El Puerto de Barcelona presenta su estrategia en sostenibilidad marítima en la Climate Week NYC

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de Relaciones Institucionales del Puerto de Barcelona, Ingrid Boqué, participa durante esta semana en la Climate Week NYC 2025 de Nueva York (Estados Unidos) para presentar la sostenibilidad marítima del enclave, informa la infraestructura en un comunicado este martes.

El evento es "uno de los encuentros globales más relevantes sobre acción climática" y se celebra coincidiendo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, y está impulsada por The Climate Group.

Boqué participó este lunes en la reunión Ocean of the Future, que reúne a puerta cerrada a jefes de estado, líderes de agencias de las Naciones Unidas y representantes del sector marítimo.

La voluntad es identificar los factores clave que permitan escalar una economía oceánica sostenible, desde el transporte marítimo hasta las infraestructuras portuarias.

Además, el Puerto estará presente este miércoles en la mesa redonda One Ocean Finances, organizada por Accenture y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, está centrada en mecanismos de financiación innovadores para impulsar la transición energética y la sostenibilidad.