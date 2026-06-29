El Puerto de Barcelona recepciona dos actuaciones "clave" de los futuros accesos ferroviarios

Estado de las obras de los accesos ferroviarios al Puierto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha formalizado la recepción parcial de dos actuaciones "clave" en la construcción de los futuros accesos ferroviarios y la Terminal Nou Llobregat, que han contado con una inversión conjunta de 22,6 millones de euros, informa en un comunicado este lunes.

En concreto, se han recepcionado las obras de las actuaciones de servicios afectados y consolidación del terreno, con una inversión de 16,4 millones, y la primera fase de la obra civil, con 5,7 millones.

Estos trabajos suponen "contar ya con la base sobre la que se construirá" la superestructura ferroviaria y reordenar los servicios en la zona.

A partir de ahora se debe construir la plataforma en la que se instalarán los dos ramales que conectarán el nuevo acceso sur ferroviario con la red interior del Puerto y la terminal de recepción y expedición de la futura Terminal Nou Llobregat, que suman 9 vías.

Además, se deben reubicar los servicios existentes, construir el cajón de drenaje general y construir la superestructura ferroviaria de recepción-expedición de Nou Llobregat y las vías del anillo ferroviario a la terminal Est hasta su conexión con la plataforma existente de acceso al muelle Prat y con el futuro ramal hacia el dique Sud.