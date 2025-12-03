El Puerto de Barcelona recibe el premio 'Startup Ecosystem Star 2025' de la ICC

Momento de la entrega del premio. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha recibido el premio 'Startup Ecosystem Star 2025' de la International Chamber of Commerce (ICC), informa en un comunicado este miércoles.

Reconoce "el trabajo del Puerto de Barcelona como referente internacional de la innovación y el emprendimiento" dentro de su ecosistema.

El jurado ha valorado "especialmente" las iniciativas estratégicas y los éxitos logrados por la infraestructura en la dinamización del ecosistema local de innovación.

En concreto, el enclave ha sido reconocido en las categorías de 'Best-in-class Startup Programs', 'Top Talent & Research', 'Pioneering Innovation Policy' y ha recibido una mención especial en 'Visionary Public Procurement'.

El responsable de innovación del Puerto, Carles Rúa, ha dicho que el premio "supone un impulso para continuar trabajando en la promoción de la innovación, la búsqueda de talento y el desarrollo de políticas pioneras" que favorezcan la competitividad.