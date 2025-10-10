El Puerto de Barcelona recrea un caso de emergencia en su Simulacro General 2025

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha realizado este miércoles su simulacro general anual, consistente en recrear un caso de emergencia "con el máximo realismo posible", con el objetivo de poner en práctica todos los procedimientos de activación, comunicaciones e intervención y comprobar la coordinación entre los diferentes grupos operativos así como comprobar su efectividad.

El simulacro, organizado conjuntamente con la compañía Enagás, consistió en un escape de gas natural licuado (GNL) UN1972, a 10bar -160ºC. en el punto de atraque 32H de la planta de regasificación de Enagás, un incidente que se produjo durante unos trabajos de mantenimiento, informa la entidad portuaria este viernes en un comunicado.

Un operario se cayó al agua y fue necesaria la intervención de los equipos de rescate: este escenario activó el Plan de Autoprotección (PAU) de Enagás y del Puerto de Barcelona hasta llegar al Nivel 2.

La activación del PAU puso en marcha el protocolo de comunicaciones con las diferentes instituciones y cuerpos implicados, con especial protagonismo de los Bomberos de Barcelona, que actúan como Bomberos del Puerto gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento.

Los Bomberos desplazaron varias dotaciones, entre ellas el vehículo de mando adelantado --conectado a la red 5G del Puerto--, una embarcación por el rescate del herido al agua, la boya de salvamento teledirigida, el robot de extinción y el dron aéreo; además, participaron dos remolcadores, que trabajaron coordinadamente con los Bomberos.