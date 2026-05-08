El Puerto de Barcelona reivindica el "papel clave" de los puertos ante las crisis globales

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha reivindicado el "papel clave" de los puertos para hacer frente a las crisis globales y liderar la transición energética, informa en un comunicado este viernes.

Lo ha hecho en el marco de la conferencia anual de la European Sea Ports Organization (Espo), que se ha celebrado en Gdansk (Polonia) este jueves y viernes, y en la que ha estado el presidente del enclave, José Alberto Carbonell.

El encuentro ha tenido el lema 'Competitividad como impulso de la resiliencia' y ha reunido a los principales responsables portuarios y políticos europeos.

En su intervención, Carbonell ha señalado el efecto de las crisis mundiales en el sistema logístico mundial, ya que "provocan un efecto dominó a escala global".

Además, ha subrayado la necesidad de garantizar la continuidad del servicio a los clientes y proteger los mercados locales.