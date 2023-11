Puigdemont acusa a los jueces de tener agenda política: "Ven terroristas donde no los hay"

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado a los jueces españoles de tener una agenda política y de actuar con un calendario político: "Ven terroristas donde no los hay".

Lo ha dicho este martes en declaraciones a TV3 en Estrasburgo (Francia) recogidas por Europa Press, donde está por el pleno de la Eurocámara, y después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga Tsunami Democràtic Manuel García-Castellón haya pedido al Tribunal Supremo (TS) que investigue a Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas por delito de terrorismo.

"Sabemos perfectamente cuál es su agenda. Es una agenda política claramente. El calendario es político", ha concluido.

Ha lamentado que esta situación lleva seis años ocurriendo: "Llevamos seis años así, son muy previsibles. Ven rebeldes donde no los hay, ven sediciosos donde no los hay, ven terroristas donde no los hay".

También ha dicho que la justicia en España "es una de las peores que hay en la Unión Europea".