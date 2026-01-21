Puigdemont afirma que Rodalies es un "infierno diario" y pide el traspaso del sistema ferroviario

El tren accidentado, a 21 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España). Ayer descarriló un tren de Rodalies por culpa de la caída de un muro de contención. El accidente dejó un fallecido, el maquinista, y numerosos heridos. Los Mossos d’Esqu - David Oller - Europa Press

Afirma que esto "no se soluciona creando un nuevo organismo en el que continúa mandando Renfe" BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que Rodalies representa un "infierno diario" para los catalanes y ha pedido un traspaso íntegro del sistema ferroviario, textualmente.

"Lo que estamos viendo con Rodalies es la parte más palpable de este caos, que se ha convertido en la nueva normalidad", ha dicho en un apunte en X este miércoles recogido por Europa Press.

Ha añadido que esto "no se soluciona creando un nuevo organismo en el que continúa mandando Renfe" y ha afirmado que el actual sistema es, a su parecer, deficiente, inseguro e imprevisible.

Ha advertido, textualmente, que Catalunya camina directa al bloqueo: "El ascensor social averiado, el sistema de educación que hace aguas, un acceso a la vivienda imposible, la sanidad colapsada, una burocracia y una normativa asfixiante que trata al ciudadano desde el principio de culpabilidad, unos impuestos excesivos o una movilidad impracticable", ha enumerado.

INVERSIÓN

Ha asegurado que la situación de Rodalies se debe a la "dejadez de los gobiernos del Estado español, independientemente del color político" y ha destacado que, según sus datos, entre 2015 y 2022 Renfe, Adif y Adif-Alta Velocidad han ejecutado el 35,1% de las inversiones previstas en Catalunya.

"Se llenan los periódicos de grandes anuncios, de lluvia de millones, pero llegan cuatro gotas mal contadas", ha expresado.

Así, ha pedido valentía política para reconocer lo que no se ha hecho bien hasta ahora: "Solo el fin del déficit fiscal y la plena soberanía en todos y cada uno de los ámbitos de nuestro país nos podrá hacer salir de este callejón sin salida", ha zanjado.