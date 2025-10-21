Puigdemont avisa de "las consecuencias de la manipulación y la mentira" en sociedades democráticas

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha avisado este martes de que "las consecuencias de la manipulación y la mentira acaban siendo nefastas" para la salud democrática de toda la sociedad.

"Y la irrupción de la inteligencia artificial y la dictadura de los algoritmos en el mundo de la comunicación obliga a extremar la responsabilidad colectiva... con el beneplácito de que compartimos la idea de que la mejor sociedad es la formada por individuos con conciencia crítica", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Basándose en el último Eurobarómetro sobre información y redes sociales, ha lamentado que recoge que la mitad de la sociedad española cree que en los últimos 7 días ha estado expuesta, a menudo o muy a menudo, a la desinformación, mientras que en Bélgica este riesgo es 20 puntos menor: "Las causas que lo explican lo dejo a la consideración de los expertos. Algunas, pero, me parecen evidentes".